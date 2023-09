Pizzarotti. “Il condono Salvini è schiaffo ad alluvionati e a onesti”

“Non potendo realizzare le tante promesse elettorali su taglio tasse e aumento pensioni, la destra rispolvera un suo classico: il condono edilizio. Un regalo per chi ha violato le norme urbanistiche, ma soprattutto un danno per le persone oneste e il valore dei loro immobili. Ma soprattutto è uno schiaffo per tutte le persone che ancora oggi, in Emilia Romagna e non solo, pagano il prezzo dell’abusivismo edilizio che ha contribuito alle inondazioni distruttive degli ultimi mesi”. Lo afferma il presidente di +Europa, Federico Pizzarotti in una nota stampa. “La regolarità con cui il centrodestra italiano propone i condoni edilizi è ormai una delle ragioni fondanti dell’abusivismo nazionale. Tutti sanno che prima o poi il condono arriva, dunque l’azzardo dell’abuso conviene. Non solo: siccome tutti sanno che il condono arriva, quanti si oppongono ai condoni diventano gli anti popolari, mentre chi vuole il condono appare popolare, pragmatico e concreto. Il populismo edilizio”, conclude Pizzarotti. (26 settembre 2023) ©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata